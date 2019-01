Ciea 2019 : L’économiste Nigérian Tony Elumelu appelle à la création d’un environnement favorable au secteur privé

Le secteur privé africain a trouvé un fervent défenseur en la personne de l’économiste Nigérian Tony Onyemaechi Elumelu. Prenant part à l’un des panels de la 3e Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (Ciea), il a profité de la tribune qui lui avait été offerte pour appeler les autorités étatiques à donner plus de force au secteur privé du continent. Ce secteur privé qui joue un rôle ‘’ extrêmement important’’, a-t-il dit.



‘’Lorsque, j’ai entendu nos présidents prendre la parole, ils ont parlé de l’importance du secteur privé. Ceci est à encourager. Ils parlent de comment encourager les investissements. Cela est nécessaire. Le secteur privé est prêt et souhaite aider le gouvernement à développer le continent beaucoup plus que par le passé. À travers l’ajustement, on a regardé le secteur privé de façon suspicieuse. Cela n’est plus le cas. Nous devons créer l’environnement favorable pour l’éclosion du secteur privé’’, a affirmé M. Elumelu.



Selon lui, si l’État jouait pleinement son rôle, ‘’les capitaux pourraient alors aider à améliorer ce système, mais aussi la gestion des contrats et l’État de droit. Afin que tout ceci se fasse, nous avons besoin d’un secteur privé fort. Les petites et moyennes entreprises pour moi, c’est le moteur du développement pour les économies avancées. Le développement de l’Afrique passe par les petites et moyennes entreprises. Parce que, nous n’avons pas toujours priorisé les Pme. Nous devons le faire’’, a-t-il dit aux parties prenantes de cette rencontre internationale sur l’émergence en Afrique.



Pour l’heure, la question est, à l’en croire, de savoir ‘’comment il faut créer un conglomérat africain ? Comment ce conglomérat peut réussir afin de pouvoir combattre la pauvreté et de pouvoir s’assurer qu’on crée une économie inclusive ? On peut le faire si on fait du secteur privé une rampe importante. On ne parle pas uniquement des grandes entreprises. Parce que, lorsqu’on parle de secteur privé, c’est vrai que les grandes sociétés sont importantes, mais aussi, les petites et moyennes entreprises sont importantes’’, a indiqué Tony O.nyemaechi Elumelu. Celui-ci, en entrepreneur et philanthrope nigérian, a relevé la nécessité pour que ‘’nos gouvernements puissent créer l’environnement favorable. Lorsque cet environnement favorable est créé, en ce moment, on aura la possibilité de bâtir nos sociétés. Parce que, cela permettra de créer des emplois et aussi de catalyser le système économique’’.