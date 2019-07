Cible d'un raid meurtrier : Les nationalités qui ont séjourné au centre de détention de migrants de Tajoura

Le raid aérien qui a visé Tajoura, un centre de détention de migrants à l'est de Tripoli dans la nuit de mardi à mercredi, a fait quarante (40) morts et autant de blessés.



Pour l'heure, il est difficile de connaitre la nationalité des victimes, mais selon des médias locaux, la cible de l'aviation du gouvernement Est libyen a accueilli 500 voire 600 migrants en provenance d'Afrique sub-saharienne avec une prédominance de Gambiens et des Sénégalais. Des soudanais et des Syriens auraient également été détenus dans ce pénitencier placé sous la responsabilité de la milice Al Bugra, fidèle au gouvernement de l'Ouest.



D'après Corriere della sierra, 120 migrants étaient présents au moment de l'incident qui cibleraient des caches d'armes qui se trouvaient à proximité du camp. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par le média italien, on y voit des blessés se tordant de douleur dans un hôpital de Tripoli.



L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ont condamné cette frappe que le gouvernement de l'ouest attribue à son rival de l'est. Ces deux organisations réclament une enquête indépendante pour situer les responsabilités et demande aux deux parties en conflit d'épargner les vies de migrants. Aussi demandent-elles la fermeture des centres de détention de migrants qui pullulent sur le territoire libyen.



Indexée par le GNA (Gouvernement de l'union nationale), l'armée nationale libyenne dirigée par le Général Khalifa Haftar qui a lancé une offensive pour reprendre Tripoli, a nié être responsable de la frappe aérienne.