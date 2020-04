Ciblage dans l'aide alimentaire à Djiddah Thiaroye Kao : La population fustige l'attitude cavalière de son maire.

Dans le cadre du programme d’appui à la résilience des ménages pour faire face aux conséquences socio-économiques du Covid-19, le collectif des forces vives de Djiddah Thiaroye Kao tient à éclairer la lanterne des sénégalais sur la situation qui prévaut dans sa commune avec la mise en place d’un comité communal de ciblage.



Il dénonce le fait que le maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao ait présidé et installé lui-même, sans la présence de l’autorité administrative, le comité communal de ciblage des ménages de ladite commune.



Il récuse ainsi la composition de ce comité jugé irrégulier, car aucun membre de droit dûment habilité n’a été convié à cette mise en place. Pour corroborer son propos, le collectif soutient avoir rédigé et déposé un mémorandum signé par les membres de droit, auprès du sous-préfet de l’arrondissement de Pikine-Dagoudane.



Au nom de la Citoyenneté et de la Population, le collectif des forces vives dans un souci de stricte transparence et d’équité, demande à ce qu’un comité ad hoc soit mis en place par les autorités du commandement territorial sous le pilotage ou la supervision d’un commandant de l’armée ou de la gendarmerie en collaboration avec les délégués de quartier et les membres de droit des structures communautaires...