Christophe Castaner, ministre français de l’Intérieur sur le terrorisme : « S'il n’est pas menaçant ici au Sénégal il est présent »

Le ministre francais de l’Intérieur Christophe Castaner était au Sénégal une occasion de faire le point sur la coopération entre la France et le Sénégal. Avec son homologue sénégalais Aly Ngouille Ndiaye, ils ont multiplié les visites ce mardi. Notamment à la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et à la caserne des pompiers Malick Sy de Dakar. Mais aussi deux nouvelles unités : le Groupe d’action rapide chargé de contrôler les frontières et la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants.

Le ministre français de l’Intérieur a salué la coopération avec le Sénégal dans la lutte contre le terrorisme« qui s'il n’est pas menaçant ici au Sénégal est présent. Et nous savons qu’il nous faut, sur ce sujet, être vigilants et mobilisés acteurs et partenaires», a-t-il laissé entendre selon Rfi.

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye s’est félicité des échanges notamment de renseignements avec la France et pointé la nécessaire lutte contre le trafic d’êtres humains car des réseaux existent au Sénégal : « Nous avons aujourd’hui des Sénégalais et des Africains qui vivent de ce trafic. Tout le monde a vu les impacts négatifs, notamment sur la jeunesse. »

Après trois heures de visite, Christophe Castaner est immédiatement reparti pour Paris.