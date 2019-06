Christophe Bigot : " Tous les étudiants qui n'avaient pas obtenu d'exonération de la part de leur université seront servis cette année..."

Deux importantes mesures sont prises concernant la situation des étudiants boursiers au campus France. D'abord, un grand nombre d'universités françaises a décidé de conserver une exemption pour beaucoup de leurs étudiants, ensuite, le service culturel et campus France ont décidé cette année de permettre aux étudiants qui n'avaient pas obtenu d'exonération de la part de leur université, de la leur accorder. Ainsi, à l'occasion d'une réception à la résidence France au cap manuel, offert aux bénéficiaires, Christophe Bigot suggère que l'on développe des accords entre les universités françaises et sénégalaises pour organiser des parcours où les étudiants commenceront leur scolarité dans l'Université sénégalaise et au bout de 3 ans, après la Licence, ils iront poursuivre leurs études en France pour le master. Dans ce cas, les exonérations seront prévues. Selon lui, l'inverse est aussi souhaité pour que les étudiants français viennent poursuivre leurs études au Sénégal afin de découvrir les réalités du pays et briser tous les préjugés pour enfin retourner en France avec des projets de développement...