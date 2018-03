Christophe Bigot : "Le 8 mars est une célébration symbolique qui doit nous engager au quotidien"

Le 8 mars, une journée de célébration des droits des femmes, comment est-ce qu’un Ambassadeur célèbre cette journée ?



Avant toute chose, je voudrais souligner, comme je le fais à chaque fois, que la célébration du 8 mars ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt : ce n’est pas par ce qu’il y a un jour dans l’année où nous célébrons l’égalité des droits des femmes et des hommes, qu’il ne faut plus y penser le reste de l’année. C’est bien au contraire une célébration symbolique qui doit nous engager au quotidien, les 364 autres jours. En parlant de symbolique, j’ai pour ma part souhaité rendre hommage aux femmes de l’Ambassade de France en leur offrant à chacune une rose.



Ne pensez-vous pas que la célébration de cette année a cependant une coloration toute particulière ?



Vous avez raison. Les affaires qui ont agité l’actualité, aux Etats Unis mais aussi dans des pays européens nous rappellent que le mal est profond et le remède urgent.



Mais ce 8 mars détient une autre particularité pour la France, car depuis novembre dernier le Président de la République a décidé de faire de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, la grande cause de son quinquennat. Depuis plusieurs années, les Présidents français qui se sont succédé, ont chacun décidé de se saisir d’une cause, une cause qui à leurs yeux méritait toute l’énergie des autorités françaises, de manière transversale.



Cette cause se traduit donc naturellement dans l’action extérieure de la France. Ainsi, le Ministère des Affaires étrangères français a décidé de lancer hier, le 8 mars, sa troisième stratégie internationale pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, pour la période 2018-2022. Cela concerne tous les domaines - développement, politique, économie, culture, éducation, etc mais les mêmes principes sont déclinés aussi en France, bien sûr.



Vous pouvez nous en dire plus sur cette stratégie?



Elle part d'un constat: aujourd’hui encore, les femmes et les filles font face à des inégalités de genre et à des discriminations dans toutes les régions du monde. Elles doivent être les actrices du bon fonctionnement des sociétés et du développement durable, à égalité avec les hommes.



Ainsi, cette stratégie mondiale de la France, sur tous les continents, a été déclinée avec cinq priorités.



L’éducation des filles : permettre aux filles de rester à l’école c’est leur éviter des mariages et des grossesses précoces qui les privent d'une perspective d’autonomisation et de maitrise de leur corps, de leurs droits et de leur participation à la vie publique et économique.



La garantie des droits sexuels et reproductifs pour les femmes et les filles. Chaque femme et chaque fille du droit à disposer de son corps et d’accéder à des services de santé sexuelle et reproductive adaptés.



L’autonomisation économique des femmes comme vecteur principal de progrès et de développement, notamment l’appui aux femmes, actrices de la transition écologique.



Le libre et égal accès des femmes et des filles aux droits et à la justice, et la protection contre toutes les formes de violence.



Le renforcement de la voix et la participation effective des femmes et des filles dans la vie publique et la promotion de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la France œuvrera à un changement de perception, pour que les femmes ne soient plus perçues que comme des victimes et pour mieux valoriser leur rôle dans les situations de conflits et de post-conflits.



Pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, je les invite à consulter le document de présentation qui se trouve sur le site de l’Ambassade.



Un dernier message ?



Pour finir, permettez-moi de souhaiter à toutes les femmes du Sénégal un excellent 8 mars et de rappeler que l’égalité des droits entre les femmes et les hommes est une cause qui se défend tous les jours de l'année.