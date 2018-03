Christophe Bigot : 'J'encourage les touristes français à continuer de visiter la Casamance"

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a demandé aux touristes français de continuer à visiter la Casamance, une ’’destination merveilleuse’’ au Sénégal, les appelant toutefois à ne pas voyager la nuit dans cette zone sud du Sénégal, entre autres précautions.



"Je suis venu une quinzaine de fois en Casamance, moi j’encourage les Français à venir en Casamance, qui est destination merveilleuse’’, a-t-il déclaré mercredi à des journalistes à Pakour, en marge d’une visite de terrain dans le département de Vélingara.



"La Casamance à un potentiel touristique très important, et si vous regardez les conseils que je donne aux voyageurs, c’est des conseils de bons sens : c’est-à-dire de ne pas voyager la nuit, d’éviter les zones minées et les bordures des frontières qui peuvent parfois être dangereuses (...)’’, a-t-il ajouté.



Le diplomate dit encourager la relance du tourisme en Casamance et rappelle avoir ainsi participé aux 72 heures de Diembéring, une manifestation de ce village de Basse-Casamance portant sur ce sujet.



L’ambassadeur de France au Sénégal a par ailleurs annoncé la prochaine visite en France du ministre Sénégalais en charge du tourisme, avant la fin de ce mois de mars, pour examiner avec les acteurs français "les moyens et les modalités" du développement du tourisme en Casamance.



La visite de terrain effectuée par le diplomate français en Casamance visait à rencontrer les acteurs du développement à la base, en vue de s’entretenir avec eux de questions liées à l’immigration régulière, à l’éducation, à la santé et à la culture, entre autres problématiques.