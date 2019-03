« Choose Africa » : Le ministre Amadou Ba salue la volonté d’Emmanuel Macron d'améliorer l’entrepreneuriat africain

« Choose Africa » est une promesse tenue de la part du président français, Emmanuel Macron, lors de son passage à l’Université de Ouagadougou, le 28 novembre 2017. Cette initiative est un accélérateur de croissance des PME et « participe à la révolution de l'entrepreneuriat et de l’innovation en Afrique… », a déclaré Amadou Ba, le ministre de l’économie, des finances et du plan.

Le ministre félicite ainsi cette initiative de la France qui met à la disposition des start-up, des TPE et des PME qui sont les principaux vecteurs d’inclusion sociale, un montant de 2,5 milliards d’euros sur une période de quatre ans.