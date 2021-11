Choix des têtes de liste à Kaolack : Me Nafissatou Diop persuadée de la pertinence des choix

Me Nafissatou Diop, responsable politique à Kaolack, est persuadée que le Chef de l’État Macky Sall a fait les bons choix en misant sur Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Mademba Bitèye pour diriger les listes de Bby à Kaolack.



Selon elle, Mohamed Ndiaye Rahma choisi pour conduire la liste communale, a accompli un travail de titan sur le plan social et politique. Il est aussi, a t-elle ajouté, un modèle pour les jeunes qui a réussi à créer des centaines d’emplois à force d’abnégation.

Quant à Pape Mademba Bitèye choisi pour la liste Départementale, elle dira qu'il fait actuellement un excellent travail à la Senelec, mais aussi auprès de sa base. Et ce sont tous les deux des fédérateurs qui n’ont aucun problème avec les responsables locaux, a ajouté Mme Diop.



Le Pca du Fonsis a terminé en lançant un appel aux acteurs politiques en général et à ceux de Kaolack en particulier pour, dira-t-elle, bannir à tout jamais les violences physiques et verbales dans le champ politique. Elle a invité les acteurs à débattre autour des bilans et des projets...