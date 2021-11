Choix de Moussa Sy comme candidat de BBY : La Cojer des Parcelles Assainies n’exclut pas un vote sanction.

Malgré le choix porté sur la personne du maire sortant Moussa Sy pour diriger la liste de la majorité présidentielle aux prochaines élections, le coordinateur de la Cojer des Parcelles Assainies, Ibrahima Cissokho, continue de dénoncer cette décision et n’hésite pas de s'inscrire dans un éventuel vote sanction.



« Nous sommes dans un combat de principe et nous ne comptons pas céder dans ce combat. Même si notre ami et camarade député Badou Diouf a fait sa sortie pour dire qu’il va soutenir le maire Moussa Sy, nous comprenons sa posture en tant que député. Mais nous, les jeunes républicains nous restons déterminés sur notre position. Je rappelle également que la sortie du responsable des jeunes cadres ne nous engage pas.



Nous n’avons pas peur de ce que nous disons, car si nous combattons pour le président Macky Sall, il doit respecter notre choix pour les Parcelles Assainies. On n'a rien contre le maire Moussa Sy, mais je pense que quatorze ans à la tête d’une localité ça suffit largement. Et nous nous ne laisserons pas faire cette fois-ci. Nous comptons dans les prochains jours dévoiler notre stratégie », a claironné Ibrahima Cissokho, le coordinateur de la Cojer des Parcelles Assainies. Il s’exprimait lors du lancement de la plateforme de la calebasse des femmes des HLM Grand Médine…