Choix de Benoît Sambou à Ziguinchor : « Les femmes de Bby étaient les dindons d'une farce politique »

Les choix de Benoit Sambou et de Seydou Sané comme tête de liste de la coalition au pouvoir semblent ne pas faire l'unanimité au sein de Benno Bokk Yaakaar dans le département de Ziguinchor. Après les partisans de Doudou Kâ, relégué pour jouer les rôles de mandataire et de directeur de campagne, c'est autour des femmes de ladite coalition de monter au créneau.



En conférence de presse, elles ont manifesté leur désolidarisation et montrent leur amertume sur ces choix du président de la coalition Benno bokk yaakaar. "Ce fut un tremblement de terre lorsque nous avons été informés des investitures à Ziguinchor. Les femmes ont été les dindons d'une farce politique, insipide qui n'a d'égale que leur marginalisation", fustige Madjiguène Diallo porte-parole du jour.