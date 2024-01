Choc Sénégal / Côte d'ivoire : Les élus locaux pronostiquent ...

Les élus locaux se prononcent rarement sur le football mais ils sont fans de sport. C'est pourquoi, ils sont confiants sur le match choc entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais ces derniers redoutent le syndrome du repêché comme le Danemark à l'Euro 1992 dont il a été le vainqueur. Malgré celà, pour ces élus locaux il faudrait que Sadio Mané soit plus tranchant en prenant le match à son compte. Trouvés dans l'enceinte du Conseil départemental de Kolda, les élus discutent ardemment de ce match où chacun y va de son argument pour la victoire.

Papis Baldé, président du Conseil régional de la jeunesse : "nous allons gagner ce match sans bavure. D'ailleurs, nous avons des jeunes qui ont faim de victoire avec une bonne technique. Dans la foulée, nous ne sommes pas dans la même catégorie en ce moment. Même si, je ne suis pas un spécialiste, je reste très confiant..."

Dans la même dynamique, Alseyni Ba le premier vice-président du conseil départemental poursuit : "je suis confiant. En ce sens, je pense que Sadio Mané doit être plus tranchant pour apporter des solutions à l'équipe. Et notre chance est que tout le monde peut marquer malgré les promesses faites par les autorités ivoiriennes. Et la blessure de Pape Guèye m'intrigue un peu mais je pense que cela ira, d'autant que la Côte d'Ivoire n'a pas montré grand chose.

Pour Abdourahmane Diao, chef de cabinet du Ministre Moussa Baldé au conseil départemental, " il n'y a pas match entre nous et la Côte d'ivoire. À cet effet, nous avons toutes les armes pour venir à bout de cette équipe qui risque d'être surprise comme elle l'a été face à la Guinée équatoriale..."

En ce jour de match, drapeaux, drapelets, maillots ou bracelets aux couleurs nationales sont vendus comme de petits pains. La ville est déjà dans la ferveur du huitième de finale en attendant avec confiance la confrontation avec la Côte d'Ivoire.