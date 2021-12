Cherté des factures d'eau de SEN'EAU : Serigne Mbaye Thiam demande aux populations de respecter le paiement régulier de leurs factures.

Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam a répondu aux différentes questions des députés relatives à la cherté des factures d'eau en milieu rural qui a été décriée, la baisse des prix par le fermier SEN'EAU et les pénuries d'eau fréquentes depuis plusieurs années dans Dakar et sa banlieue, particulièrement dans les quartiers situés en hauteur et en bout de réseau, notamment à Yoff et à Yène, entre autres.



Face à toutes ces questions, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a incité les populations à s'acquitter de leurs obligations en respectant le paiement régulier de leurs factures. Selon Serigne Mbaye Thiam, les questions d'entretien correct et régulier des forages par les concessionnaires privés ne se poseront plus et le service de l'eau sera assuré de manière correcte et régulière en milieu rural.



D'une manière générale, le ministre dira avoir pris bonne note des besoins de ce secteur névralgique et a ainsi indiqué que son département prêtera une attention particulière à la mise en euvre adéquate de tous les programmes du ministère de l'Eau et de l'Assainissement.