Cherté de la vie au Sénégal : l’Imam Ratib Thierno Samba Ba invite le président Macky Sall à « écouter les cris de détresse du peuple »

La conjoncture économique que traverse le pays s'est invitée dans le sermon de l’Imam Ratib Thierno Samba Ba de la grande mosquée de Lyndiane Jardin, quartier situé dans la commune de Kaolack, à quelques kilomètres de la ville. Dans son sermon, l’imam a exprimé ses préoccupations par rapport à la cherté des denrées de première nécessité. « La situation économique est très difficile actuellement, surtout dans ce pays que nous vivons. Tout est cher maintenant et les couches les plus démunies ne savent plus où donner la tête. La conjoncture économique est ressentie par tout le monde. Les nantis tout comme les couches les plus démunies. »



En outre, Thierno Samba Ba invite le président Macky Sall à écouter les cris de détresse du peuple sénégalais afin d’y apporter les solutions nécessaires. Par ailleurs, l’Imam exhorte le ministre du commerce à revoir la situation du secteur du commerce. « Les autorités doivent revoir cette situation que traverse le pays. Que les gouvernants du pays accordent une attention particulière aux gouvernés. Que le gouvernement, le président de la République Macky Sall au plus haut niveau assistent les populations par rapport à la soudure économique. Que le ministre du commerce revoie ce qui se passe dans le secteur du commerce, pour trouver une solution à la cherté des denrées de première nécessité. Même s’il faut déployer des contrôleurs dans les centres de commerce pour constater ce qui se passe réellement. Nous invitons le chef de l’État à écouter le peuple, leurs cris de détresse pour leur apporter l’assistance nécessaire », conclut l’Imam dans son sermon...