Cherté de la connexion : L'ARTP invite les opérateurs à diminuer les prix.

C'est dans l'optique de donner une bonne qualité des services téléphoniques et internet sur toute l'étendue du territoire national que le directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abdoul Ly a officiellement lancé la stratégie 2021-2023 d'amélioration continue de la couverture et de la qualité des services de communication électronique au Sénégal.



Cette initiative venant de l'autorité des Télécommunications vient à point nommé pour répondre aux exigences des utilisateurs qui se plaignent souvent de la mauvaise qualité des réseaux et surtout de la cherté du débit de connexion. Ainsi, c'est devant le directeur général de la Sonatel, que le directeur général de Free et le représentant du directeur général d'Expresso, qu'Abdoul Ly a solennellement demandé à ce que ces derniers revoient les prix de vente du débit de connexion.



"Je me plairais à demander solennellement à l'ensemble des opérateurs de répondre à la demande du président de République de réduire de façon conséquente le coup d'internet parce que nous sommes dans une période de confinement et internet est aussi vital à notre survie que notre Thiébou djeune national" a-t-il demandé.