Cherté de l’électricité: « A partir de maintenant, il n’y a plus de troisième tranche du Woyofal» (Ministre Antoine Diome)

C’est un début de solution pour les usagers du Woyofal, la troisième tranche du Woyofal jugée comme la plus chère est désormais supprimée des différentes catégories de consommation du compteur. C’est ce qu’à fait savoir le ministre du pétrole et des énergies, Antoine Felix Abdoulaye Diome qui faisait face, ce 25 novembre, aux députés dans le cadre du vote du budget de son département. Dans son intervention, le ministre a apporté une série d’explications sur le système dont l’objectif vise à soulager les ménages.



« A partir de maintenant, il n’y a plus de troisième tranche du Woyofal. On va retourner au système antérieur en supprimant totalement la troisième tranche», a indiqué l’autorité pour qui la première tranche est totalement subventionnée.







Sur un autre registre, le ministre a aussi évoqué l’électrification rurale.



« Le Président est parti de 1660 villages électrifiés à 6200 villages. Sur le taux, il s’agit de 24% à 64%. », a dit Antoine Diome qui rassure sur la poursuite du projet pour atteindre les objectifs visés.







Sur le pétrole et le gaz, le ministre a rappelé les réserves dans les différents gisements pétroliers et gaziers. Concernant celui de Yaakaar téranga avec le départ de BP, le ministre a souligné que la multinationale et le Sénégal n’étaient plus alignés sur les mêmes objectifs. A l’en croire, les partenaires ne s’entendaient plus sur les capacités de production journalières, la date de production, la stratégie commerciale par rapport à l’exploitation et c’est ce qui explique la démarche de BP. Sur le gisement de Sangomar, il a indiqué que le taux d’exécution a atteint 90%. Le ministre Antoine Diome a aussi laissé savoir que 21 des blocs de gaz et pétrole du pays n’ont pas été donnés et invite les investisseurs à venir les prendre.





El H. M. BÈYE