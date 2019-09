Cherté de l’aéroport : Une manifestation prévue pour dénoncer la gestion de l’AIBD.

Une manifestation (seating ) est prévue à l’AIBD le lundi le 16 septembre à 15 heures pour une dénonciation de la gestion et la cherté de cet aéroport au parking en face l'arrivée par le COPIS (Collectif des prestataires et investisseurs senegalais à l’AIBD) et le collectif des travailleurs du Copis.

Le patronat est invité la société civile et tous les syndicats et tout le peuple sénégalais