Chérif Baldé (SG Poste/ candidat département Médina Yoro Foula) « À Médina Yoro Foula tout est prioritaire et notre engagement est irréversible… Je prends aussi avec gravité la mission qui m’incombe… »

Chérif Baldé SG de la Poste est candidat pour le poste de président du conseil départemental de Médina Yoro Foula (Kolda). Il a fait cette déclaration ce samedi 02 octobre à Pata (département de Médina Yoro Foula) en présence du DG de la Poste Abdoulaye Bibi Baldé et de Pape Maël Thiam, administrateur de l’Apr. Dans cette aventure, il bénéficie du soutien du DG de la Poste et maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé.

À l’en croire, « à Médina Yoro Foula tout est prioritaire et notre engagement est irréversible pour inverser la tendance. Depuis sa création, le département manque presque de tout. C’est pourquoi une prise de conscience s’impose pour un développement endogène. Et celle-ci est sanctionnée par une idéologie innovante, rassurante, soutenable et orientée vers la voie de l’émergence pour un développement à long terme. Cette dynamique se fera avec le mouvement Médina Yoro Foula en marche … »

Dans la foulée, il précise : « mon engagement aux côtés des populations est pour moi un agréable devoir basé sur la sincérité, la fermeté, la détermination. C’est pourquoi en ce sens, nous avons bâti une stratégie de développement inclusive et participative. Cette réflexion constitue une opportunité pour mieux appréhender la situation économique des collectivités territoriales du département. Nous sommes convaincus que ce projet de développement ainsi que le modèle de société que nous souhaitons ont rencontré une adhésion massive des populations. »

C’est dans ce sens qu’abondera Pape Maëi Thiam, l'administrateur de l’Apr. « Le candidat Chérif est un homme fiable qui pourrait changer le visage de ce département. C’est un homme aguerri qui connait le développement et les populations ont bien fait de porter leur choix sur lui… »

Répondant aux sollicitations, il rappelle : « je voudrais d’emblée vous dire que j’ai entendu le peuple du département. C’est avec une responsabilité majeure que j’accepte avec humilité et détermination sa proposition. Je prends aussi avec gravité la mission qui m’incombe et je mesure déjà les enjeux considérables qu’elle recouvre et nous allons mener ensemble ce combat pour le développement de notre département... »