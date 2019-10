Chère Aida Diallo , ressaisisez-vous : c'est votre dernière chance! (Par Mor Daga Sylla)

Depuis l'avènement de la voie Mouride , on a jamais vu une femme de la famille de Serigne Touba faire de tels actes . C'est à dire accepter ou recevoir des pactes d'allégeance . Le pacte d'allégeance est parmi les piliers du mouridisme donc on ne badine pas avec . C'est un geste et pacte nobles envers son guide religieux dans la voie Mouride . Au moment où Cheikh Béthio était vivant , le défunt Khalife Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké avait déjà réglé ce dossier des femmes appelées " Cheikh " . Tout le monde avait vu la réaction spontanée et " talibement " de Cheikh Béthio . Chère Aida , vous avez voulu forcer ,manipuler et le faire sciemment en utilisant d'autres pratiques contraires à l'islam . Sachez que ça ne passera jamais.

Chère Aïda, Sachez que nous allons continuer de suivre vos activités . Surtout, depuis la sortie de notre Khalife qui vous a jetée aux ordures.



Chère Aïda , vous allez être surveillée de près et de loin . Comme l'a rappelé notre Khalife, personne ne peut ternir l'image de la voie mouride car Serigne Touba representé aujourd'hui dignement par Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké y veuille au quotidien de manière visible, comme de façon ésotérique.

Chère Aïda , vos dérives anti-islamiques et contraires à la Charia ont blessé notre foi . Chère Aïda , demain vous pourriez peut-être, oser diriger la prière comme des petits lobbies l'ont réussi en France .



Ça ne passera pas .



Mais sachez que , ici au Sénégal surtout à Touba, la ville sainte ça ne passera jamais . Ce que des vénérés filles de Cheikh Ahmadou Bamba n'osaient, vous ne pouvez pas le faire. La raison est simple : la Charia l'interdit à toutes les femmes même celles pieuses. Chère Aïda , désolé , mais vous ne pourrez jamais réussir dans ce sens .



Nous connaissons tous les moyens que vous utilisez pour essayer d'atteindre votre objectif mais c'est peine perdue .



La voie mouride n'est pas comme des partis politiques , des syndiquats et autres . La voie mouride, c'est la voie du Prophète (Psl), l'inspirateur de son illustre fondateur. Elle se résume à l'adoration d'Allah , le respect scrupuleux des préceptes de l'Islam, la droiture et la quête perpétuelle de l'agrément de Cheikhoul Khadim .

Chère Aïda , Sachez que les Mourides ne sont ébranlés ni par l'argent ni par les bœufs et autres matériels.



Le Khalife Général des Mourides a été très clair: avant d'être Mouride , il faut d'abord être un musulman . Il y a un proverbe wolof qui dit , je le cite : " Ku xamul buur saay na , xam buur deeh na " et les Baye Fall et autres sont en état d'alerte .

Chère Aïda , si vous ne considérez toujours comme une bonne musulmane et bonne mouride , c'est votre problème. Mais je vous conseille de ne pas entretenir les amalgames.



Mais j'aimerais bien que vous vous ressaisiez. Chère Aïda , faites un repenti sincère , trouvez un bon mari et essayez de gérer votre ménage . Chère Aïda , tout le reste , c'est des gens qui vous manipulent pour survivre .

Sokhna Aïda , comme vous appelait affectueusement Cheikh Béthio , allez rejoindre votre fils et votre Khalife Serigne Saliou Thioune fils aîné de celui qui a donné toute sa vie à Serigne Saliou Mbacké. Incontournablement , Serigne Saliou Thioune est le Khalife de Cheikh Bethio Thioune . Ne ce reste que les liens de parenté qu'Allah a créé . Chère Aïda , pensez à vos enfants car la vie ne vaut rien .

Chère Aïda , ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop . Votre chef de fil , Serigne Saliou Thioune a décliné sa feuille de route lors du " Thiant " le samedi dernier . Elle se résume aux respects du ndiguel du Khalife .



Aux autorités, je vous signale d'être très prudentes sur le dossier Aida Diallo qui est très complexe. L'autorité mouride, notre Khalife Serigne Mountakha Mbacke a déjà clôt le débat . Évitons une confusion ou erreur de communication qui vous sera fatale . Je ne vous le souhaite pas car au delà de votre casquette de ministre, vous êtes un mbokki talibe . En bon Mouride , les directives du khalife doivent être exécutées à la lettre . Le khalife lors de son dernier spech , il vous a interpellé . Donc , la balle est dans votre camp M. le Ministre de l'Intérieur. On a bien écouté et réécouté votre opinion républicaine . Sur le plan de la communication , c'est une sortie inopportune monsieur le Ministre . Mais je vous rappelle que c'est Aida Diallo et sa bande qui ont offensé l'islam voire la voie mouride depuis des mois . Notre foi a été blessée , attaquée par les dérives de Madame Diallo . Ce qui pouvait provoquer un trouble à l'ordre publique mais par respect aux ndigeul du Khalife on a rien fait . Je sais que vous êtes plus informé que moi . Mais je vous informe encore que Madame Diallo , continue à manipuler et manœuvrer . Soyons plus vigilants car, vous gérez sécurité publique et vous connaissez bien les risques qu'il y a, si le ndigeul du Khalife n'est pas respecté .



Mor Daga SYLLA



Fait à Touba le 28 Octobre 2019 soit le 29 eme Safar 1441