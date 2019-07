Cheikhou Kouyaté sur le but de Bounedjah : « C'est un but Mickey »

Les Pirois sont sortis accueillir en grande pompe leur héros par ailleurs capitaine des Lions du Sénégal, Cheikhou Kouyaté. Il était venu en effet, rendre visite à sa mère à Pire. L'occasion a été saisie par le maire de Pire, Serigne Mboup pour distinguer, l'enfant de Khar Yalla, citoyen modèle d'honneur de sa commune.

En caravane dans les artères de l'une des premières cités religieuses du Sénégal, le citoyen d'honneur de Pire est revenu sur la finale contre l'équipe d'Algérie. En effet, les joueurs n'arrivent toujours pas à donner une explication claire du but encaissé à moins de cinq minutes du coup d'envoi. À le croire c'est un but bizarre qui ressemble plus à un but des films de dessins animés. Car tout le monde croyait que le ballon allait sortir. Hélas! De la troisième minute à la fin du match, les Lions de la Téranga vont courir en vain derrière le score. "Le but algérien est un but Mickey", confiera le capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté...