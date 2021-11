Cheikhou Kouyaté : " préparer la CAN avant de passer aux barrages..."

De l'avis de Cheikhou Kouyaté, le Sénégal a fait un match sérieux far aux Diables Rouges battus sous la marque de deux buts à zéro. Idéal pour se projeter sereinement vers les prochaines échéances qui attendent les Lions, le milieu de terrain de Crystal Palace " On va se préparer pour la CAN avant de passer aux barrages..."