Cheikhou Kouyaté capitaine des lions : « Notre vestiaire est sain! »

l avait gardé le silence depuis la coupe du monde. En effet, Cheikhou Kouyaté, le capitaine des Lions, sort de son mutisme et parle de l’atmosphère qui prévaut au sein de la tanière, estimant qu’il est sain.



« Dans toutes les équipes du monde, il y a certains joueurs qui ont plus d’affinités que d’autres. Mais je vous assure qu’il n’y a aucun problème, encore moins des clans dans la tanière », rassure t-il.

À l’en croire, aucun ressort ne s’est cassé dans l’équipe nationale de football : « Les gens savent que je ne suis pas du genre à raconter des contrevérités, je ne lèche les bottes de personne, je ne suis pas dans les problèmes. Les gens essaient de nous mettre en mal et salir le vestiaire… »

Pour ce qui est de la prochaine CAN 2019, capitaine Kouyaté se dit confiant, tout en affichant l’objectif du Sénégal qui est de remporter enfin le trophée continental.



