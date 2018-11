Cheikhou Kouyaté : "On a marqué le but qu'il fallait"

Après la victoire par la plus petite des marges (0-1), face à la Guinée Équatoriale, le capitaine de l'équipe du Sénégal, Cheikhou Kouyaté s'est montré satisfait et a déclaré qu'ils (les Lions) ont "marqué le but qu'il fallait"...