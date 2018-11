Cheikhou Kouyaté : "Gagner la Guinée Équatoriale pour terminer (définitivement) premier du groupe"

Circulez, il n’y a rien à voir. Ou presque. Ici, pas de suspense, le Sénégal et le Madagascar sont qualifiés pour le prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. Mais qui sera premier du groupe A des éliminatoires ? Entre Lions et malgaches, c’est l’égalité parfaite aux points (7 chacun), mais avec une différence de buts en faveur Sénégal (+6). En clair, il faut gagner la Guinée Équatoriale, déjà éliminée, samedi à Bata, pour terminer définitivement premier du groupe. C'est du moins l'avis de Cheikhou Kouyaté, capitaine de l'équipe du Sénégal...