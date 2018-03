Cheikhou Kouyaté, Capitaine équipe nationale du Sénégal : « On a un bon état d’esprit et l’équipe est pratiquement au complet »

Interpellé à la fin du deuxième galop d’entraînement tenu à Casablanca, le Capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté est revenu sur l’état d’esprit des joueurs.

Le pensionnaire de West Ham d’indiquer que « l’équipe est pratiquement au complet. Il ne reste que Idrissa Gana Guèye qui a une déchirure. Nous avons un bon état d’esprit comme vous pouvez le constater. Pour ce qui est du reste du groupe, nous sommes tous prêts mentalement et physiquement. »

Sur le choix des équipes avec lesquelles le Sénégal joue en matches amicaux, Kouyaté de dire « il n’y a plus de petites équipes. Nous faisons notre métier qui est le football. Le plus important se passe en juin, le reste c’est des matches amicaux et comme il nous reste deux mois, nous allons retourner dans nos clubs pour nous préparer encore plus. Même si c’est un match amical, nous allons le jouer sérieusement et le gagner pour la confiance »