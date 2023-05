Cheikh Tidiane Youm, SG du PUR : « Le Président Macky Sall est l’instigateur de la terreur et de la haine qui règne dans ce pays »

Le secrétaire général du parti PUR est formel. Après Déthié Fall qui a ouvert le bal du concert des déclarations des leaders de Yewwi Askan Wi, Cheikh Tidiane Youm décoche ses flèches. « Le Président Macky Sall ne veut que ce qui l’intéresse. Et il s'investit à tout prix pour assouvir ses désirs. Il a envoyé en prison tous ses leaders politiques de l’opposition qui lui tiennent tête. Tous les leaders de l’opposition qui ont candidaté ont une épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes. Il doit savoir qu’un pouvoir à toujours une fin. Nous le prévenons, si le Sénégal est dans le chaos, il est le seul responsable. Il est l’instigateur de la terreur et de la haine qui règne dans ce pays ».



Cependant, il regrette avec fermeté que « les voyous à col blanc se pavanent dans la nature alors qu’il devrait rendre compte. Il faudrait qu’il sache raison garder et dire stop. Il appartient à ce peuple souverain de dire stop au Président Macky Sall. C’est l’image de notre pays qui est écornée. Nous appelons les sénégalais à ne pas répondre à la provocation. Les sénégalais doivent être conscients et se concentrer sur l’essentiel ... » conclut le SG du PUR.