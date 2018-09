Cheikh Tidiane Gadio rejoint le camp présidentiel : C'est déjà acté, selon Cheikh Oumar Anne

Depuis quelques jours, il se susurre que l'ancien ministre des affaires étrangères de Abdoulaye Wade et qui a eu des bisbilles avec la justice américaine, serait sur le point de rallier le camp présidentiel pour soutenir Macky Sall. Selon un des souteneurs et non des moindres de ce dernier, c'est déja acté. Dans un entretien accordé à Dakaractu à Ndioum, Cheikh Oumar Anne puisqu'il s'agit de lui, a affirmé que Cheikh Tidiane Gadio est de retour auprès de Macky Sall. De même que Ibrahima Nguette et Amadou Kane Diallo. Ce qui fait dire au maire de Ndioum que le département de Podor où ces hommes comptent se déployer n'a plus d'opposition. Rappelons que la plainte qui a valu des déboires à Gadio avec la justice américaine a été retirée. Ce qui veut dire qu'il sera incessamment de retour au Sénégal, pour sûrement prendre part à la campagne de parrainage aux côtés de son candidat, Macky Sall.