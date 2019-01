Cheikh Tidiane Gadio (Président du MPCL – Luy Jot Jotna) : « Notre décision de soutenir Macky Sall n’a rien à voir avec la transhumance »

Le mouvement panafricain et citoyen (MPCL) Luy Jot Jotna a tenu, ce 27 janvier à la salle de l’unité africaine du Cices, un conseil national extraordinaire pour investir et renouveler sa confiance au président sortant Macky Sall. En effet, lors de cette rencontre, Cheikh Tidiane Gadio, président du MPCL justifie sa décision de soutenir le candidat de BBY (Benno bokk yakaar) car il considère que des offres politiques existantes, celle du candidat sortant était plus conforme et plus convenable de surcroît avec une relation humaine et affective particulière.