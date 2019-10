Cheikh Tidiane Diop, Dg du Trésor : « Le Sénégal va basculer en janvier 2020 vers la déconcentration de l’ordonnancement et du budget »

Le directeur de la Comptabilité publique et du trésor Cheikh Tidiane Diop a assisté ce samedi 5 octobre au troisième congrès ordinaire du syndicat unique des travailleurs du trésor du Sénégal (Sutt). Un cadre d’échanges qui a réuni les travailleurs des services du trésor, les syndicats du trésor des pays de la sous-région et l’Union des syndicats des travailleurs du trésor public et de la comptabilité publique de l’espace Uemoa. À cette occasion, le chef du trésor public a magnifié la parfaite collaboration entre l’administration du trésor et l’organisation syndicale.



« Ma présence à ce congrès témoigne à suffisance des excellentes relations qui existent entre la direction de la comptabilité et du trésor et le Sutt. En outre, il est revenu sur les contours du cadre harmonisé de gestion des finances publiques et les chantiers qui sont devant eux. « Le Sénégal va basculer en janvier 2020 vers la déconcentration de l’ordonnancement et du budget. Ce qui revient à dire que les ministres dépensiers et les présidents d’institution auront leur budget qu’ils vont dérouler dans le cadre de leur programme conformément à la politique publique définie par le chef de l’Etat ». En ce sens, le dg du trésor de préciser que la démarche qui sera adoptée à cet effet implique que les derniers auront l’obligation de rendre compte devant l’Assemblée nationale. À l’en croire, la mesure devra être effective en début d’année 2020. « Le Président de la République nous a instruit de même que les ministres de faire en sorte que le budget de chaque ministère soit attribué dès 2020. Le Sénégal va le mettre en œuvre à partir du 2 janvier 2020 ».



Par ailleurs, Cheikh Tidiane Diop de lancer un appel fédérateur à l’endroit des congressistes. « Que ces renouvellements se fassent dans la paix et la cohésion, et non de division ».