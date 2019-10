Cheikh Tidiane Diop, DG Trésor : « Le bureau qui a pris feu est un bureau de conception… Les premières conclusions laissent penser à un incendie d’origine électrique »

Le Directeur Général du Trésor, Cheikh Tidiane Diop, est revenu devant la presse sur l’incendie qui s’est déroulé dans un bureau à la Direction de la comptabilité publique et du Trésor. « C’est un évènement malheureux que nous regrettons tous, mais qui n’a pas eu d’impact sur le fonctionnement du trésor. Le dispositif opérationnel du Trésor à savoir l’encaissement des recettes, le paiement des dépenses, la tenue de la comptabilité a pu redémarrer à 9 heures, le feu s’est assez peu répandu », a-t-il dit face à la presse.

Le DG a indiqué que toutes les dispositions seront prises pour que l’électricité du bâtiment soit revue dans ce bâtiment qui date de l’époque coloniale. « Ça aurait pu être pire si le Trésor avait brulé sur son dispositif opérationnel », a-t-il rassuré, indiquant par ailleurs que le bureau qui a pris feu est celui d’un de ses conseillers techniques.

« C’est un bureau important certes, mais qui n’est ni dans le dispositif d’encaissement des recettes, ni dans le dispositif de paiement des dépenses ni dans le dispositif de comptabilisation. C’est un bureau de conception. Et au Trésor nous avons l’avantage pour tous les textes de conception, réglementaire, législatif de travailler en mode partager. Cela veut dire que ce bureau pourra redémarrer ses activités lorsque l’on aura remis de l’ordre », dira M Diop.

Sur l’origine de l’incendie, les premières conclusions laissent penser à un incendie d’origine électrique, a révélé le DG du Trésor qui a ajouté cependant que les rapports de la police scientifique pourront nous édifier davantage. Mais d’ores et déjà, le ministre de l’économie et des finances a donné l’autorisation de reprendre les travaux de réhabilitation dès Lundi, a conclu M Diop.