Cheikh Tidiane Dièye sur l’OMC -Argentine : « Le Sénégal a des points à considérer et à défendre »

Les pays africains doivent beaucoup apprendre de la déclaration d’Argentine. Cheikh Tidiane Dièye, Docteur en Études du Développement présent à la conférence ministérielle, a salué l’engagement des pays de l’Amérique latine sur le système commercial multilatéral avant d’estimer qu’il faut un système commercial juste et équitable pour éviter la guerre entre plus forts et plus faibles dans le commerce mondial. Pour l’économiste du centre Africain pour le commerce, l’intégration et le développement, le continent a beaucoup de défis à relever. Donc, il faut d’abord la cohésion du groupe africain pour que l’accord sur le libre échange continental soit l’une des meilleures réponses.