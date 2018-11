Cheikh Tidiane Bâ, DGID : « Nous voyons des gens qui sont dans le parti et qui créent des mouvements... Il nous faut repenser tout cela... L'idée est qu'un jour tous les mouvements puissent rejoindre notre parti »

Le directeur général des impôts et domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, était ce samedi à Thiès à l'occasion d'un meeting Sargal organisé par le président du mouvement And Suxxali Thiès, Mr Habib Niang.



Au cours de cette rencontre, Mr Bâ, a émis l'idée selon laquelle il faut repenser l'organisation politique dans notre pays. " Bien sûr que ça va très bien dans le Benno. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas des politiques, qui ne se retrouvent pas dans le modèle politique qui existe aujourd'hui au Sénégal. Nous voyons beaucoup de mouvements. Nous voyons même des gens qui sont dans le parti et qui créent des mouvements. Donc, il nous faut repenser tout cela après le 24 février..."