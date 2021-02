Cheikh Seck (Président du Jaraaf) sur le départ de Malick Daf : « Nous nous sommes séparés en de bons termes »

Quelques heures après l’annonce du départ de Malick Daf de son poste d’entraîneur du club de football ASC Jaraaf, le président de la structure sportive, Cheikh Seck, s’est prononcé sur le sujet. À l’en croire, les deux parties se sont séparées en de bons termes et en conformité avec la décision du coach Daf…



« C’est un choix très compréhensible et le Jaraaf se doit de l’accompagner dans cette décision qui honore tout le monde. Nous comprenons parfaitement sa décision et l’équipe nationale demeure à notre avis la priorité. Nous gardons les bons moments passés ensemble et nous sommes convaincus qu’avec son expérience à la tête de ce groupe et la qualité de la sélection qui a brillamment remporté le tournoi de qualification joué à Thiès, nous pouvons espérer une consécration au Maroc. Nous lui souhaitons bonne chance dans cette aventure. Nous nous sommes séparés en de bons termes, mieux vaut se concentrer sur l’équipe U17 », a précisé Cheikh Seck, le président du Jaraaf.