Cheikh Seck : « On a eu des cas de Covid-19 dans le groupe... Cela n'ébranle pas le coach et les joueurs »

Le 6ème vice-président de la fédération sénégalaise de football, Cheikh Seck, a confirmé qu'il y a bel et bien des cas de Covid-19 au sein de la tanière. Comme annoncé par Dakaractu, il s'agit de trois joueurs cadres de la sélection, en l'occurrence le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, du portier titulaire, Édouard Mendy et Famara Diédhiou.



Une explication qui lève un coin du voile sur l'identité des joueurs infectés et l'état d'esprit du groupe secoué par cette nouvelle à deux jours de l'entrée en lice du Sénégal à la CAN." On eu des cas de Covid-19 dans le groupe... Cela n'ébranle pas le coach et les joueurs" l'ancien gardien international de rassurer sur l'état d'esprit, l'ambition et la motivation des Lions qui sont intacts.



Rappelons que l'équipe nationale de football du Sénégal devait initialement s'entraîner au stade de Bandjoun, ce samedi après-midi, pour le compte de leur troisième séance d'entraînement. Le planning a été par la suite bouleversé au dernier moment par la fédération sénégalaise de football suite aux cas détectés, a confirmé Cheikh Seck, en charge des compétitions au sein de la fédération de football.