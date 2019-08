Cheikh Sarr, coach des lionnes : « On a perdu beaucoup de ballons et on n'a pas su provoqué des fautes »

Le Coach des Lionnes, Cheikh Sarr tire les leçons du match très difficile qu’a subi son équipe en finale de l’Afro basket féminin 2019. Les Lionnes du Sénégal a perdu, ce soir, face à la meilleure équipe d’Afrique dans un match très compliqué durant lequel le coach sénégalais reconnait que ses joueuses ont perdu dans la bataille de l’impact physique face à des nigérianes très costauds.