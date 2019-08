Cheikh Sarr, coach des « Lionnes » du Basket sur le match Sénégal - Egypte : « C’est une montée en puissance »

« On a une amélioration dans tous les domaines, notamment dans les statistiques. Comme vous le voyez on a joué en équipe 24 passes décisives, c’est quand même quelque chose. On a tiré 28 fois aux trois points ce qui veut dire qu’on avait la possibilité de shooter; elles (Les égyptiennes) ne nous ont pas empêché de shooter. Ensuite on a provoqué beaucoup de fautes, ça démontre une certaine agressivité offensive, j’avais déploré ce manque d’agressivité au premier match où on n’avait eu que 9 fautes. Et là, on a vraiment dépassé le standard. Il fallait montrer à l’Égypte qu’on est là pour jouer au basket, et prendre le dessus sur le plan psychologique. Par rapport aux cadres de l’équipe on ne voulait pas prendre de risque, on leur a donné une douzaine de minutes de jeu. Cela ne sert à rien de prendre des risques sachant qu’on pouvait gagner le match sans elles; ce n’était pas la peine de les faire jouer. On les a quand même fait rentrer pour respecter l’adversaire. C’est un ensemble de facteurs et le plus déterminant c’est la volonté des jeunes à vouloir changer la donne. »