Cheikh Oumar Hanne : « Le Paradoxe de notre système d'enseignement supérieur est que le social prend 60% de notre budget »

L'Université Alione Diop de Bambey a reçu ce mardi 03 mars la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation. Cheikh Oumar Hanne a fait ce déplacement pour rencontrer les autorités académiques de ce temple du savoir, mais aussi pour visiter les infrastructures qui y sont sorties de terre.







La visite a aussi servi de prétexte pour discuter des contraintes, des programmes et des projets en cours. Cheikh Oumar Hanne a profité de l'occasion pour louer les efforts consentis par l’État du Sénégal pour améliorer les conditions d'études des étudiants. C'est ainsi qu'il affirmera que depuis l’avènement de Macky Sall, 200 milliards ont été investis dans le social. « Vous savez, le paradoxe de notre système d'enseignement supérieur, c'est que le social prend 60% du budget et jusqu'à présent on a des difficultés », a relevé Cheikh Oumar Hanne.







A propos de l'université Alioune Diop de Bambey, il dira que les ambitions de ses services sont de la porter à un niveau supérieur. « Nous avons l’ambition de porter l'UADB à des capacités de 15.000 places », a promis le ministre.







Cheikh Oumar Hanne s'est également exprimé sur les échauffourées qui ont eu lieu ce mardi 03 mars à Ziguinchor entre forces de l'ordre et étudiants. Il décrit les événements en une « situation de grève ».







« Nous demandons à ce que tout le monde travaille dans la pacification de notre espace », demande le ministre qui a énuméré les infrastructures qui seront réceptionnées dans les prochains jours à Ziguinchor.







Selon lui, deux amphis et des salles de cours, des bureaux pour les professeurs seront opérationnels. A cela, s'ajoute, selon lui, d'un budget conséquent de 500 millions FCFA mis à la disposition du proviseur.







Au sujet de l'orientation de 49.000 bacheliers, il dira qu'ils ont été placés dans les universités avec un appui du gouvernement chiffré à 8 milliards.