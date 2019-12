Cheikh Oumar Hane : « Nous allons réceptionner, d'ici fin décembre, 2000 lits pour l'université Gaston Berger de Saint-Louis »

Après avoir évoqué la question des universités, des effectifs et d'autres volets académiques, le minsitre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en vient à la question centrale du social. Cette préoccupation de la plupart des étudiants, surtout dans le volet du logement, revient constamment dans les revendications éstudiantines. A cet effet, le ministre a soutenu qu'en terme de réalisations et d'infrastructures universitaires, des pavaillons récents sont construits avec 6000 lits au total, un record qui est loin d'être égalé. Dans ce sens, un élargissement se fait même avec l’équipement de l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui réceptionnera, en fin décembre, 2000 lits.