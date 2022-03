Cheikh Oumar Anne : « Notre défi aujourd'hui c'est de collecter 100% de signatures pour le parrainage du président Macky Sall »

Après sa victoire aux élections locales dernières pour un second mandat à la tête de l'équipe municipale, le maire élu de la commune de Ndioum se projette pour les prochaines élections législatives. Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le défi actuel c'est de collecter cent pour cent de signatures pour le président Macky Sall.



"Les élections législatives sont derrière nous. Nous remercions et félicitons tous les militants qui ont participé à notre victoire éclatante lors de ces élections. Aujourd’hui le défi, c'est de collecter cent pour cent de signatures pour le parrainage du président Macky Sall lors des législatives prochaines", invitera le ministre Cheikh Oumar Anne, lors de la cérémonie de célébration de la journée de la femme à Ndioum.



À travers cette journée, Cheikh Oumar Anne dit rendre hommage au département de Podor pour sa bravoure à la tâche au quotidien. "Les femmes ont initié cette journée et nous leur avons apporté le soutien nécessaire. C'est une manière de rendre hommage aux vaillantes femmes dévouées à la tâche au quotidien. Cela à travers des séries de formation et de financement pour les accompagner dans le cadre de leur autonomisation. C'est le lieu de féliciter tous les responsables du département de Podor pour la parfaite organisation de cette journée", s'est réjoui le responsable politique...