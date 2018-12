Cheikh Niass dément Ahmed Khalifa Niass : « Le corps de mon père est toujours à la morgue de l’hôpital Principal de Dakar (...) Nous interpellons les autorités étatiques et religieuses »

La polémique sur le lieu où Sidy Lamine Niass doit être inhumé est loin d’être réglée. Après l’annonce faite hier tard dans la soirée par Ahmed Khalifa Niass disant que la dépouille de Sidy Lamine Niass avait quitté Dakar pour Kaolack où il devrait reposer à Leona Niassène, Cheikh Niass a pris le contrepied de son oncle.

En direct sur Walf, Cheikh Niass a déclaré « le corps de mon père est toujours à la morgue de l’hôpital Principal de Dakar. Nous qui sommes des enfants avec ses épouses, nous lançons un appel aux autorités de l’État mais aussi aux autorités religieuses d’intervenir pour nous laisser inhumer notre père à Yoff comme il l’a voulu dans ses dernières volontés. Je lance un appel aux populations pour qui mon père s’est battu toute sa vie, de venir lui témoigner de leur soutien à leur tour en nous aidant à l’inhumer à Yoff. C’est ça que veulent ses enfants et ses épouses. On discute avec les autorités mais aussi on appelle le peuple à nous aider à satisfaire la volonté de mon père. Mon père doit reposer en paix, on doit le sortir de cette glace pour l’enterrer. Il ne mérite pas ça... »