Cheikh Ngaido Ba : « Le CESE est en train de connaître de grandes innovations »

Cheikh Ngaïdo Ba s’est dit séduit du travail accompli par l’actuelle Présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), Mme Aminata Touré, et son équipe en si peu de temps. Le président de la Commission en charge de la Culture de cet organe consultatif, qui était l’invité de l’émission « Les Grandes Heures » de la 2stv, confie que « le Conseil Économique Social et Environnemental est en train de connaître d'énormes innovations». « Aujourd'hui, au lieu que les populations viennent vers eux, c'est eux qui vont vers elles pour leur faire connaitre davantage le Conseil... », ajoute-il.



Poursuivant, le conseiller révèle que « Mme la Présidente Aminata Touré nous a conseillé d’aller vers les populations pour communiquer davantage sur le rôle et les missions de notre institution qui est un organe consultatif au cœur des préoccupations des populations, contrairement à l’Assemblée nationale qui légifère et vote des lois », conclut l’honorable conseiller Cheikh Ngaïdo Ba.