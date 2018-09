Cheikh Ndoye : « On joue la gagne à Madagascar »

"On joue la gagne à Madagascar", a glissé Cheikh Ndoye, bien conscient des conditions difficiles qui attendent les Lions à Antananarivo face au Madagascar, ce dimanche.



"Nous sommes là pour gagner ce match. On sait que cela ne va pas être facile. Ils nous attendent avec impatience mais on a les armes qu’il faut. Nous avons aussi envie de gagner et on fera tout pour y arriver", espère le joueur de Angers. Pour lui, un match n’est jamais gagné d’avance, encore moins contre le Madagascar. "Un match se joue et se gagne le jour J. On est déterminé et on va montrer beaucoup d’engagement. Nous sommes des compétiteurs et tout ce qui nous intéresse, c’est la gagne", a-t-il dit…