Cheikh Mouhidine Samba Diallo tacle sévèrement les dirigeants africains : « Sur 10 pauvres, 5 d'entre eux sont en Afrique... Et pourtant ils continuent d'appauvrir leurs peuples... »

Le guide spirituel de Sagne Bambara n'a pas été tendre avec les dirigeants africains. À l'occasion de la prière de l'Aïd El Fitr, le marabout Khadre a regretté la pauvreté qui sévit dans le monde, notamment en Afrique. " Il y a 851 millions de pauvres dans le monde. Et sur 10 pauvres, 5 d'entre eux sont ici en Afrique. Et pourtant les dirigeants Africains continuent d'appauvrir leurs peuples à travers les paradis fiscaux et autres", a-t-il déploré...