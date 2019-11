Cheikh Mouhamed Khoureychi Niass : « Au Sénégal, on aime faire le buzz... On doit dépasser la polémique relative aux tarikhas… »

Lors du symposium Maoulid International qui s'est ouvert ce matin à Médina Baye, en prélude au Gamou (édition 2019). Cheikh Mouhamed Khoureychi Niass a invité les sénégalais à dépasser le débat lié aux tarikhas. « Au Sénégal, on aime faire le buzz. Il y a beaucoup de débats par rapport aux communautés, mais le plus important, c'est de savoir qu'il n'y a qu'une seule et unique voie et c'est celle qui mène vers le bon Dieu. Nous partageons les mêmes " wirds" et c'est 100 Astakhfiroula, 100 fatikhas, etc. Donc, on doit dépasser la polémique relative aux tarikhas et aller à l'essentiel… »