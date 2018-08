Cheikh Mbacké Sakho « 2MN » : Le bilan du Président Macky Sall parle de lui-même.

Le président du mouvement « Macky Moniou Nior » Cheikh Mbacké Sakho a exprimé sa satisfaction et son émotion de voir les milliers de membres de « Les Commandos de Macky » rallier le mouvement « 2MN ».



Il a expliqué que le bilan du Président Macky Sall parle de lui-même et peut convaincre n’importe quelle personne douée de raison. Pour le conseiller spécial du Président chargé des Affaires religieuses, le mouvement « 2MN » ne travaille que pour la réélection du leader de l’Apr et fera tout pour la victoire finale au premier tour au soir du 24 février 2019.