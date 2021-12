Cheikh Mbacké Bara Doly à Ndèye Saly Diop : « Les financements ne doivent pas se limiter qu’aux militants de l’Apr… »

Dans son costume de défenseur des intérêts des femmes et surtout celles de la région de Diourbel et pour toute autre femme des autres localités, laissée en rade pour ce qui est des financements du ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des droits des enfants, Cheikh Mbacké Bara Dolly n’a pas manqué de critiquer la démarche de Ndèye Saly Diop Dieng.



Naturellement le diraient certains, compte tenu de sa position de partisan de l’opposition, mais il persiste s’appuyant sur des faits justifiés, taxant le ministre d’avoir favorisé les femmes militantes de l’Apr au détriment des autres femmes...