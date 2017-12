Cheikh Mbacké Bara Dolly ( député Pds) : ' Sur 263 villages déshérités de Touba-Mbacké, seuls 23 seront électrifiés par l'État en 2018... Comparez à Fatick et Nioro ! '

C'est au cours d'un grand rassemblement qu'il a convoqué chez lui, ce week-end, que le député libéral Cheikh Mbacké Bara Dolly a dénoncé ce qu'il appelle '' un traitement de faveur au profit des localités où l'Apr est sortie victorieuse lors des élections législatives dernières et au détriment de celles où elle a été battue. ''

Le Mbacké-Mbacké de citer parmi ces départements celui de Mbacké. Sous l'oreille attentive des personnes venues nombreuses répondre à son invitation, Cheikh Mbacké donnera des chiffres à l'appui pour étayer sa thèse et il prendra en guise d'exemple les conclusions du ministre chargé de l'énergie.

''Le Baol, malgré sa forte population et son poids politique n'aura droit qu'à des miettes. Seuls 23 villages seront électrifiés en 2018. C'est le cas notamment de Thiékène, Darou Ndiaye, Touba Ngaye, Diawré Kouta. Mes collègues et moi de Touba-Mbacké avions formulé une demande portant sur 263 villages et quartiers. C'est ce qui avait été retenu dans les commissions techniques. ''

Afin de montrer qu'il y a '' effectivement disparité et favoritisme '' , il donnera quelques repères : '' À Fatick 165 villages seront électrifiés. À Mbour 69 le seront et à Nioro 215. La réponse qui nous a été servie était de dire que Wade avait concentré toutes ses énergies à Touba qui a atteint les 60% de taux d'électrification rurale souhaitée ''. Cheikh Mbacké d'inviter, en passant, les populations locales, à en tirer toutes les conséquences.