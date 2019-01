Cheikh Kanté s'explique sur le secteur privé et traite l'opposition de politiciens de radio

Le secteur privé devrait avoir des valeurs partagées avec l'État, des visions et stratégies à long terme. C'est l'avis de Cheikh Kanté, ministre en charge du plan sénégalais émergent (Pse).

S'exprimant en marge d'une conférence sur le Pse, le ministre délégué a magnifié les réalisations du Pse.

Sur la question de l'implication du secteur privé sénégalais, il souligne que ce secteur a connu un réveil. À l'en croire, le secteur privé africain a aussi participé à la croissance sénégalaise. Et d'ajouter que le Sénégal dispose d'une croissance saine, inclusive et durable. Toutefois, Cheikh Kanté n'a pas manqué tacler l'opposition qu'il traite de politiciens de radio...