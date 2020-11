Cheikh Kanté nommé envoyé spécial : « Une nomination à double sens… » (Conseillère du ministre Ndèye Awa Djimby Diouf)

Conseillère du ministre Cheikh Kanté, Ndèye Awa Djimby Diouf semble ravie de la nomination de ce dernier au Poste d’Envoyé Spécial du Président de la République. La Coordonnatrice de la COJER Communale de DYA y voit un double sens. Au-delà des relations cordiales entre les deux hommes, elle est d’avis que le Chef de l’Etat avec cette nouvelle nomination veut permettre au Dr Cheikh Kanté de poursuivre le travail entamé et de fort belle manière.



« Nous rendons grâce à Allah le Tout Puissant et remercions le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall pour la confiance renouvelée à l'endroit du Ministre, le Dr Cheikh Kanté à la suite de sa nomination au poste d'Envoyé Spécial du Président de la République. Une nomination qui traduit d'une part les rapports séculaires fraternels qui lient les deux hommes, et d'autre part l'occasion de poursuivre le travail déjà entamé au ministère en charge du suivi du Plan Sénégal Émergent », a-t-elle reconnu.



« Nous prions Allah (swt) de lui donner la force et la capacité de concrétiser les missions et tâches qui lui seront confiées par Son Excellence Monsieur le Président de la République », a-t-elle fini par dire.



Pour rappel, lors du remaniement ministériel opéré hier, le Chef de l’Etat a procédé à quelques mutations au niveau de la Présidence de la République. Cheikh Kanté, Ministre auprès du Président suivi du PSE, est devenu Envoyé Spécial du Président de la République, et Abdou Karim Fofana, ancien ministre de l’Urbanisme, le remplace à son poste.