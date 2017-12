Cheikh Ibrahima Diallo, fils aîné du Khalif de Sagne Bambara : " Nous avons pris toutes les dispositions pour la bonne réussite du Gamou de Sagne Bambara "

Malgré le manque de soutien des autorités étatiques et locales en termes de moyens logistiques et financiers, l'organisation du Gamou de Sagne Bambara prévu ce mercredi 06 décembre va connaître cette année une grande réussite. C'est du moins l'avis du fils aîné du guide spirituel de cette localité, Cheikh Mouhidine Samba Diallo. Selon le président du comité d'organisation dudit Gamou, tout est fin prêt pour la bonne réussite de l'événement religieux. " Actuellement, nous avons pris toutes les dispositions pour mettre les fidèles dans de bonnes conditions. Dans tous les secteurs tels la santé, l'accueil, l'hébergement, la sécurité, rien n'a été oublié ou laissé en rade", a-t-il informé.



Comme à l'accoutumée, le Khalife de Sagne Bambara a encore financé les activités du Maouloud sur fonds propres. " Tous les besoins ont été satisfaits par le Khalife. Il a tout pris en charge. Sagne Bambara ne bénéficie ni de Crd ni de Cnd à l'approche du Gamou, mais grâce à Dieu, nous arrivons toujours à prendre en charge les besoins des talibés qui viennent ici chaque année", a renchéri Cheikh Ibrahima Diallo.





Rappelons que le Gamou de Sagne Bambara qui est prévu ce mercredi 06 décembre 2017, sera une occasion de rendre hommage aux grands érudits de l'islam. Et cette année, l'exposition est dédiée à Ousmane Dame Fodé. Des conférences et des colloques sont aussi au menu dans le cadre du programme qui a été élaboré pour les besoins de la circonstance.